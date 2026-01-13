GIUDIZIARIA Assolto dall'accusa di riciclaggio il professionista sammarinese Mark Pasquale Berti Berti tramite i suoi legali: "Mai perso la fiducia nelle istituzioni e nella giustizia con la G maiuscola".

Si chiude con la piena assoluzione la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il professionista sammarinese Mark Pasquale Berti, condannato per riciclaggio in concorso nel 2023 . Secondo l'accusa Berti, insieme ad altri imputati, aveva occultato 490.000 euro in un conto dell'ex Banca Cis. Il denaro sarebbe stato frutto, secondo le ipotesi avanzate al tempo, di appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta e reati tributari.

Gli avvocati difensori Stefano Pagliai e Elena Zaghini danno conto dell'esito del processo di appello, con sentenza depositata a maggio 2025, che ha pienamente assolto Berti, perché il fatto non sussiste. Il giudice David Brunelli ha anche disposto la restituzione integrale delle somme sotto sequestro. “È finalmente arrivata la parola fine con la formula liberatoria più ampia – affermano i legali – ad una vicenda che ha provocato enormi sofferenze al nostro assistito e ai suoi familiari vista l'accusa infamante nei suoi confronti, oltre alle gravi conseguenze reputazionali ed economiche”.

Berti tramite i suoi legali sottolinea come, nonostante la condanna arrivata in primo grado di 4 anni e 4 mesi di prigionia, non abbia mai perso la fiducia nelle istituzioni e nella giustizia con la “G maiuscola”, la definisce, certo che la verità sarebbe emersa. Il denaro, si legge nella nota dei legali, proveniva da vendite effettuate tramite aste immobiliari nell'ambito di procedure esecutive gestite dalle autorità giudiziarie italiane e risultava, pertanto, di indubbia provenienza lecita.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: