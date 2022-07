Assoturismo: con caos voli a rischio 1,2 mln di passeggeri

Gli italiani hanno voglia di vacanza e non ci rinunciano, soprattutto dopo due anni di rinvii causa Covid. E per affrontare le spese della partenza, tre su 10 si indebitano. I prestiti personali erogati nel primo semestre di quest’anno ammontano a 160 milioni di euro, 96% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. La cifra media ammonta a 5.597 euro, da restituire in poco più di 4 anni. A farne richiesta soprattutto i giovani, dato – questo - legato anche alla ripresa dei viaggi di nozze. Il 72% delle domande arriva da dipendenti a tempo indeterminato.

Voglia di vacanza, sì, ma anche paura di ammalarsi a ridosso del viaggio. Ecco allora che 4 milioni di italiani, prima di partire, hanno sottoscritto una polizza assicurativa, per tutelarsi in caso di cancellazione causa Covid o per quarantena forzata nel luogo di destinazione. Visto però il caos negli aeroporti, probabilmente ci sarà chi vorrà ampliare la copertura. Non c'è giorno in cui non vengono annullati decine di voli. Se questo disagio dovesse durare fino ad agosto – lancia l'allarme Assoturismo Confesercenti - il turismo italiano rischia di perdere 1,2 milioni di passeggeri e 800 milioni di fatturato solo per i servizi turistici a terra. Finora il sistema turistico ha retto ai disservizi senza eccessivi contraccolpi "grazie al grande lavoro svolto dalle agenzie di viaggio e dai tour operator. Ma siamo al limite: se le criticità dovessero continuare, è plausibile che "i passeggeri possano cambiare destinazione o addirittura rinunciare, tra l'altro in un contesto di forti aumenti delle tariffe". Per Assoturismo il caos voli, più che dalle agitazioni sindacali "sembra originato dalla forte ripresa dei viaggi", cui "non è seguito l'adeguamento di flotte, piloti, personale di bordo, di terra, sia dei vettori, che degli aeroporti". Per questo "è importante che si attivino tutti i soggetti della filiera del trasporto aereo per garantire lo svolgimento regolare di un servizio che genera importanti ricadute economiche per i territori e le imprese turistiche".