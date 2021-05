Assunzioni, Usot chiede flessibilità. Sartini: "Non riusciamo a reperire manodopera in territorio" Gli operatori turistici incalzano il governo su riforme, infrastrutture strategiche e riqualificazione dell'offerta

Usot riaccende i riflettori sulle riforme strutturali, a partire da semplificazione burocratica e riforma del mercato del lavoro. Chiede minor rigidità per un settore che fatica a trovare in territorio manodopera sammarinese preparata. “Non riuscendo nella maggior parte dei casi a reperirla – spiega il Presidente Luigi Sartini - dobbiamo fare formazione. Al tempo stesso abbiamo bisogno di procedimenti snelli per poter assumere, così come è fondamentale il tema del lavoro saltuario”.

Per gli operatori turistici “la flessibilità non è assolutamente in antitesi con la sicurezza del lavoro”, e giudicano “estremamente positiva l'impostazione data dalla Segreteria”. Usot invoca inoltre una strategia per superare le difficoltà di un sistema bancario e finanziario supportato da troppo tempo dall’economia reale quando la normalità vorrebbe l’esatto contrario. “Uscendo fuori completamente con le ossa rotte da questo periodo emergenziale – dice Sartini - il settore turismo ha bisogno di liquidità a dei tassi concorrenziali per poter ripartire”. E per dare un senso alle azioni di promozione sul mercato esterno, esorta la politica ad investire in infrastrutture strategiche e nella riqualificazione dell'offerta.

Nel video l'intervista a Luigi Sartini, Usot.

