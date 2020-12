Astrazeneca conferma l'efficacia del vaccino contro la variante covid britannica

Astrazeneca conferma l'efficacia del vaccino contro la variante covid britannica.

AstraZeneca ha fatto sapere che il suo vaccino è efficace contro la variante del coronavirus scoperta in Gran Bretagna precisando che sono comunque in corso degli studi per sondare completamente l'impatto della mutazione. Lo riporta il Guardian.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



"AZD1222 (il vaccino di AstraZeneca) contiene il materiale genetico della proteina spike del coronavirus e le modifiche al codice genetico osservate in questo nuovo ceppo virale non sembrano modificare la struttura della proteina spike", ha dichiarato un portavoce dell'azienda farmaceutica.



I più letti della settimana: