EMERGENZA SANITARIA AstraZeneca sarà riservato solo agli over 60 La decisione del governo italiano: a tutti gli altri Pfizer o Moderna, anche per le seconde dosi. A San Marino mascherine obbligatorie nei locali Iss

A San Marino resta un'unica persona positiva, seguita a casa. 151 le vaccinazioni da ieri, per un totale di 43.471. 418 i turisti vaccinati, 31 da ieri. L'Iss ricorda che in tutti i locali dell'Istituto sicurezza sociale, dunque comprese farmacie e ambulatori, resta l'obbligo di mascherina, distanziamento e igienizzazione. In Italia il dibattito si è nuovamente acceso sul vaccino AstraZeneca, dopo la morte della 18enne che, si è appreso, soffriva di piastrinopenìa autoimmune e assumeva doppia terapia ormonale. Il governo, nella persona del ministro Speranza, ha deciso di cambiare rotta su AstraZeneca, come riassume il generale Figliuolo, dopo le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico che il governo tradurrà, ha puntualizzato il ministro, in modo perentorio. Alcune Regioni avevano già sospeso gli Open Day per gli under 60, in Emilia-Romagna quelli già programmati vengono confermati, ma si faranno con Pfizer o Moderna. A proposito di Emilia-Romagna, da lunedì sarà in zona bianca, assieme a Lombardia, Lazio, Piemonte, Trento e Puglia: in totale 40 milioni e mezzo di italiani dal 14 giugno saranno nell'area di minor rischio, che comporta l'addio al coprifuoco, ristoranti anche al chiuso fino a 6 persone al tavolo, e la ripartenza di ogni attività finora preclusa, compresi ricevimenti e cerimonie civili o religiose, anche se con green pass. Da lunedì possono prenotarsi per la vaccinazione i 25-29enni, poi mercoledì 16 tocca ai 20-24enni. In Regione appena 139 i nuovi positivi, per una incidenza dello 0,7%. 5 i decessi, a Rimini 10 casi in più. In Inghilterra morte 42 persone per la variante Delta, ossia l'indiana, del Covid-19: di queste, 12 avevano completato il ciclo vaccinale da almeno due settimane. 23 non erano vaccinati e 7 avevano ricevuto la prima dose da almeno 21 giorni. Il 90% dei nuovi casi in Inghilterra è dovuto alla variante indiana, che mostra un tasso di diffusione più elevato del 60%.

Nel video l'intervento del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza

