ATBA: pomeriggio al cantiere Montale con gli "umarell" e non solo

Pomeriggio al cantiere Montale organizzato dall'Associazione Treno Bianco Azzurro al parcheggio 2B, proprio dove sono in corso i lavori per il prolungamento della tratta sul piazzale ex Stazione. Giancarlo Yuma Terenzi ha illustrato ai cosiddetti umarell e non solo, lo stato di avanzamento degli interventi, spiegando, tra l'altro, che tuttora, sotto qualche centimetro di asfalto, si possono notare le rotaie del trenino biancazzurro dell'epoca. L'attuale estensione della tratta sarà di circa 140 metri. Sullo sfondo, il progetto più ampio di collegamento Borgo – Città.







