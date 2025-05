“Atlante Second Life”: anche a San Marino l'“Instagram dei desideri” di trasformazione urbana A disposizione da oggi una piattaforma per suggerire idee di riqualificazione del territorio. Progetto presentato dall'Ordine degli Ingegneri e Architetti, in collaborazione con quello dei Geometri. La conferenza stampa alla Segreteria Territorio

“Praticamente questo è un portale in cui ogni cittadino, facendo anche una foto con il suo telefono, può caricare direttamente sul portale il suo desiderio di trasformazione di un rudere, di uno spazio, in un qualcosa di nuovo. Noi come Ordine gestiamo queste informazioni, le comunichiamo direttamente alla Segreteria e insieme possiamo dar subito spunto per creare bandi di concorso di progettazione, piuttosto che altre modalità per riconvertire questi spazi in disuso”. Così Luca Zanotti, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri e Architetti di San Marino. Uno strumento, dunque, per stimolare la partecipazione attiva alla cura del Territorio, “Atlante Second Life”; per dare una nuova opportunità – con pochi click - a luoghi abbandonati. Non a caso in conferenza stampa si è parlato di “Instagram dei desideri”. Piattaforma già operativa, accedendo al sito dell'Ordine degli Ingegneri e Architetti. Entusiasta, il Segretario al Territorio; che ha ricordato la precedente attivazione della sezione “Segnalazioni” sul portale gov.sm. Ora questa nuova iniziativa; “la più dinamica che ci possa essere” ha sottolineato, guardando al futuro. Positiva, a suo avviso, “la partecipazione della cittadinanza nel ricercare, nel trovare immobili sfitti da troppo tempo o piuttosto aree del territorio che hanno la necessità di essere valorizzate”. Possibili input che possono essere presi in carico dalla Segreteria – ha aggiunto Matteo Ciacci -, “proprio perché adesso stiamo lavorando sulla pianificazione strategica territoriale”. “Ci piace copiare bene”, è stato detto.

Il progetto effettivamente nacque nel 2019 a Bergamo, come ha spiegato il Presidente della Fondazione Architetti del capoluogo lombardo Gian Paolo Gritti. “Si voleva ribaltare la logica dal lamento”, ha sottolineato. “Il portale – ha aggiunto - diventa un portale di raccolta dei desideri, in particolare si va molto a lavorare anche nelle scuole”, ma qualunque cittadino può partecipare. “E poi ovviamente con la raccolta dei desideri si passa attraverso l'Amministrazione e i proprietari per innescare una possibile trasformazione urbana”. Siamo contenti - è stato aggiunto - che il progetto continui a “contaminare” positivamente i territori. Prima ad aderire fu Rimini, e Roberto Ricci – già Presidente del locale Ordine degli architetti, e consigliere non residenti di quello del Titano – si è soffermato sulle potenzialità dell'iniziativa. Che conta anche le partnership di Cremona, Padova, Brescia; con centinaia di segnalazioni. Ora si aggiunge San Marino: internazionalizzando di fatto il progetto. E nel caso della Repubblica – ha sottolineato il Presidente Luca Zanotti, ricordando anche il trentennale dell'Ordine sammarinese – la trasmissione di idee può essere “fulminea”.

Visita il portale di San Marino di ASL

Nel servizio le interviste a Luca Zanotti (Presidente Ordine Ingegneri e Architetti RSM), al Segretario di Stato Matteo Ciacci e a Gian Paolo Gritti (Presidente Fondazione Architetti Bergamo)

