Attacco a Vienna, Ambasciatore del Titano: "I sammarinesi con cui sono in contatto stanno bene, mai dare per scontata la libertà"

L'Ambasciatore di San Marino in Austria, Elena Molaroni, rassicura sulle condizioni dei concittadini a Vienna. I componenti della piccola comunità sammarinese stanno bene e si trovano nelle loro case, spiega Molaroni. Per lei è il secondo attentato terroristico da rappresentante diplomatico: il primo fu l'11 settembre negli Stati Uniti. L'Ambasciatore rivolge un pensiero alle vittime e alle loro famiglie, così come alla Repubblica federale austriaca e al Governo e invita a riflettere sul valore della libertà.



Tragico il bilancio degli attentati in città: sono 4 i civili morti e 22 i feriti. Ucciso l'attentatore: sarebbe un ventenne viennese di origini albanesi della Macedonia del Nord. A Vienna era cresciuto ed era noto ai servizi di sicurezza antiterrorismo per essere stato uno dei 90 islamisti austriaci con l'intenzione di spostarsi in Siria. Sono state già arrestate 3 persone in Austria e altre 2 in Svizzera. Il cancelliere Sebastian Kurz ha affermato: “Non ci lasceremo spaventare” e “difenderemo con tutte le nostre forze” il nostro modello di vita.



Nel video, l'intervista a Elena Molaroni, ambasciatore di San Marino in Austria