Attacco a Vienna, Ambasciatore del Titano: "I sammarinesi con cui sono in contatto stanno bene, mai dare per scontata la libertà" Al momento, nessuna rivendicazione, ma sono state già arrestate 3 persone in Austria e altre 2 in Svizzera

L'Ambasciatore di San Marino in Austria, Elena Molaroni, rassicura sulle condizioni dei concittadini a Vienna. I componenti della piccola comunità sammarinese stanno bene e si trovano nelle loro case, spiega Molaroni. Per lei è il secondo attentato terroristico da rappresentante diplomatico: il primo fu l'11 settembre negli Stati Uniti. L'Ambasciatore rivolge un pensiero alle vittime e alle loro famiglie, così come alla Repubblica federale austriaca e al Governo e invita a riflettere sul valore della libertà.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tragico il bilancio degli attentati in città: sono almeno 4 i civili morti e almeno 17 i feriti, di cui 7 in pericolo di vita. Ad agire sarebbe stato un vero e proprio commando, composto forse da 4 persone, che ha seminato terrore nella capitale austriaca. Ucciso l'attentatore: sarebbe un ventenne viennese di origini albanesi della Macedonia del Nord. Nella capitale austriaca era cresciuto ed era noto ai servizi di sicurezza antiterrorismo per essere stato uno dei 90 islamisti austriaci con l'intenzione di spostarsi in Siria. Al momento, nessuna rivendicazione, ma sono state già arrestate 3 persone in Austria e altre 2 in Svizzera. Le istituzioni sono certe della matrice islamista degli attacchi. Il cancelliere Sebastian Kurz lo ha sottolineato affermando: “Non ci lasceremo spaventare” e “difenderemo con tutte le nostre forze” il nostro modello di vita.





Nel video, l'intervista a Elena Molaroni, ambasciatore di San Marino in Austria

I più letti della settimana: