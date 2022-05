GUERRA IBRIDA Attacco hacker filorussi su aeroporti, colpito anche il Fellini di Rimini

Attacco hacker filorussi su aeroporti, colpito anche il Fellini di Rimini.

Gli hacker russi di Killnet che dalla serata di giovedì hanno preso di mira i siti di diverse istituzioni italiane, hanno attaccato anche i siti di diversi aeroporti. In particolare, l'attacco Ddos ha interessato anche lo scalo internazionale di Rimini, insieme agli scali milanesi di Malpensa e Linate, quello di Orio al Serio a Bergamo e quello di Genova. Un attacco informatico concentrato in poche ore contro i siti di ministeri, aeroporti e altri organi istituzionali. Gli hacker filorussi hanno lanciato un'offensiva cibernetica totale al Belpaese: la "guerra ibrida" scaturita dall'aggressione di Mosca (così la definisce il Copasir) colpisce l'Italia e adesso - spiega il sottosegretario delegato per la sicurezza nazionale, Franco Gabrielli - bisogna arrivare preparati ad una possibile escalation. E con la Polizia postale impegnata nelle indagini e nel supporto alle infrastrutture bersagliate, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine affidato ai pm dell'Antiterrorismo ipotizzando il reato di accesso abusivo al sistema informatico.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: