Attentato a Ranucci, solidarietà da San Marino

Dopo il grave attentato esplosivo che ha distrutto le auto del giornalista Rai Sigfrido Ranucci e di sua figlia, arrivano i messaggi di solidarietà da San Marino, da parte del DG di San Marino RTV Roberto Sergio, dal Comitato di Redazione dell'emittente e dalla Segreteria di Stato all'Informazione.

"Solidarietà e vicinanza, per il grave e vigliacco attentato, al collega Sigfrido Ranucci ed ai suoi familiari" scrive il DG Roberto Sergio. "Il CdR di San Marino RTV - si legge in una nota - è vicino al giornalista Rai Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia dopo che nella notte è stata fatta esplodere, davanti casa, la sua auto. Un gesto vile per intimorire il giornalista che in questi mesi, con il programma d'inchiesta

Anche la Segreteria di Stato all’Informazione di San Marino condanna con fermezza il gravissimo atto intimidatorio contro il giornalista, esprimendo solidarietà a lui e alla sua famiglia e massima tutela istituzionale. "Esprimiamo il più fermo e convinto sdegno per l'attentato che ha colpito Sigfrido Ranucci. - scrive il Segretario Federico Pedini Amati - L'attacco vile e di matrice intimidatoria al giornalismo d'inchiesta è un oltraggio intollerabile alla libertà di stampa, che rappresenta un valore non negoziabile per la nostra Repubblica e per la democrazia intera. Piena solidarietà a lui e alla sua famiglia".

Prendono posizione anche i giornalisti di San Marino. Consulta per l’Informazione della Repubblica di San Marino, l’USGi e l'ASSS in una nota congiunta esprimono piena solidarietà a Ranucci. "È un attacco diretto alla libertà di stampa - dicono - un messaggio che mira a intimidire chi fa informazione con coraggio e rigore".







