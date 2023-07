SALUTE Attenzione ai colpi di calore per cani e gatti, ecco i consigli Ad entrambi, cani e gatti, mai lasciare la ciotola dell'acqua vuota

Con l'arrivo dell'estate le temperature aumentano e nella provincia di Rimini e dintorni sono previsti giorni piuttosto bollenti. A soffrirne non sono solo le persone, ma anche cani e gatti possono risentirne parecchio. Se il cane è in balia di un colpo di calore lo si nota, ad esempio, dal fatto che cambia comportamento, si agita, appare impaurito, fatica a respirare, ansima più del solito e presenta un colore rosso scuro nella bocca o nelle mucose. Segnali d'allarme, di fronte ai quali bisogna avvertire immediatamente il proprio veterinario. È bene assicurarsi che siano sempre ben riparati, così da prevenire colpi di calore. Dal canile riminese Stefano Cerni arrivano alcuni consigli utili per gli amici a quattro zampe.

PER I CANI:

- Fargli fare la passeggiata solo nelle ore più fresche della giornata, quindi la mattina o la sera, portando con sé sempre dell'acqua per mantenerli idratati. Ed evitare che durante il loro giretto all'aperto siano sottoposti a sforzi eccessivi o a corse sfrenate, che potrebbero renderli più deboli e affaticati.

- Rinfrescare il proprio cane con un tessuto naturale, come il cotone, bagnato nelle zone più sensibili al calore: zampe, ascelle, collo.

- Assicurarsi che stia sempre in una zona ombreggiata e il più ventilata possibile, che sia in giardino o all'interno dell’abitazione.

- Durante le passeggiate verificare la temperatura dell’asfalto: evitare che il cane appoggi le zampe sull’asfalto, catrame o cemento in particolare, dove la temperatura è di gran lunga superiore a quella ambientale. Per questo motivo monitorare sempre la condizione delle zampe e della parte del corpo che viene a contatto diretto col suolo: nei polpastrelli si possono riscontrare abrasioni con diversi gradi di lacerazione, fino a diventare delle vere e proprie scottature.

- Fisiologicamente la postura quadrupede del cane lo rende più basso rispetto all’uomo, quindi il suo corpo è notevolmente più vicino al suolo, e la distanza tra piede/corpo nell’uomo rispetto a quella zampa/corpo nel cane è molto più ampia. Per verificare la temperatura che recepirà il cane basta appoggiare sulla superficie la nostra mano e tenerla a contatto per 5 minuti con il suolo.

- È raccomandabile offrire loro del cibo morbido da inserire negli appositi contenitori dopo averlo riposto nel freezer per un paio d’ore. Lo sgranocchiare o mordicchiare questo snack comporta il rilascio di endorfine nell’animale, aumentando così lo stato di benessere.

- La ciotola dell’acqua deve essere sempre piena affinché possano bere in ogni momento.

- Mai lasciarli in auto in caso di giornate con temperature particolarmente calde.

PER I GATTI

- Farli soggiornare in zone ombreggiate ed evitare che il cibo a lui somministrato si deteriori con il caldo, come ad esempio può succedere se si posiziona la ciotola sotto il sole.

- Anche i felini si devono idratare a dovere, soprattutto durante i momenti più afosi. Tenere una ciotola d'acqua sempre piena anche per i gatti, non gelata altrimenti c’è il rischio congestione.

- In caso di viaggi o spostamenti in auto, non lasciarlo mai da solo dentro l’abitacolo, anche se per pause brevi.

- Sono consigliabili i cibi umidi con un'ampia percentuale di acqua al proprio interno. Se si pensa che il proprio micio possa essere in preda a un colpo di calore, e lo si nota da nervosismo, spossatezza e difficoltà respiratorie, chiamare il veterinario.

