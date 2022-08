“Attenzione ai fuochi”: il monito di Protezione civile, Ugraa e Polizia civile per Ferragosto

Protezione civile, Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole e la Sezione Antincendio del Corpo di Polizia Civile richiamano i cittadini all'attenzione su possibili incendi in vista del Ferragosto, da sempre - rimarcano - festività che evoca attività e svago all’aria aperta. E portano, da esempio, una serie di cattivi comportamenti che possono provocare un disastro: un mozzicone di sigaretta distrattamente fatto cadere, le ceneri di una grigliata non correttamente smaltite, candele o dispositivi contro le punture da insetto non correttamente posizionati, attrezzature o veicoli surriscaldati a contatto con sterpaglie secche, l’utilizzo di lanterne volanti. Viene poi sottolineata la difficoltà, in questo periodo di grande siccità, di reperire l’acqua per lo spegnimento degli incendi. Ricordato inoltre il decreto 57 del 2000 che vieta nelle aree pubbliche l'installazione di attrezzature fisse o mobili per l’accensione di fuochi o preparare braci e carbonelle. “I barbecue – termina la nota – dovranno essere allestiti nelle sole aree private debitamente attrezzate o preparate per l’occasione con tutti i dovuti accorgimenti necessari ad evitare l’insorgere di incendi e si dovranno adottare comportamenti consoni al fine di scongiurare tutte le possibili fonti di rischio”.