ALLERTA METEO Attenzione al vento sulla costa di Rimini e Ravenna, allerta arancione per giovedì La Protezione civile si raccomanda di prestare attenzione a strutture in esterno, gazebo e quant'altro possa essere soggetto al vento

Attenzione al vento sulla costa di Rimini e Ravenna, allerta arancione per giovedì.

Attenzione al vento sulla Riviera di Rimini. Per la giornata di giovedì 18 aprile la Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta meteo “arancione” per vento e “gialla” per temporali, stato del mare e criticità costiera.

Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, più probabili su fascia costiera e settore centro-orientale. Sono previsti venti da burrasca moderata (62-74 Km/h) a burrasca forte (75-88 Km/h) da nord-est con rinforzi di intensità superiore sul settore costiero e crinale appenninico.

È previsto mare al largo da molto mosso ad agitato. Si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.

La Protezione civile si raccomanda di prestare attenzione a strutture in esterno, gazebo e quant'altro possa essere soggetto al vento.

[Banner_Google_ADS][Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: