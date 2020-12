Attenzione alle mascherine: controlli e multe a San Marino

Controlli a San Marino

Prosegue e si intensifica l'attività di monitoraggio in territorio delle forze dell'ordine sammarinesi sul rispetto delle normative anti coronavirus. Anche nell'ultima settimana i controlli si sono concentrati su attività economiche, automobilisti, aree pubbliche e corretto uso dei dispositivi di protezione individuali. Su quest'ultimo punto, il cui mancato rispetto prevede multe fino a 500 euro, sono tre le sanzioni elevate negli ultimi giorni.

Due persone multate da parte della Polizia Civile: una perché indossava, al posto della mascherina, uno schermo protettivo parafiato in plexiglass, non considerato tra i dispositivi di protezione all'art.1 del decreto 206. Sono invece utilizzabili mascherine chirurgiche, in stoffa, FFP2 ed FFP3. La seconda persona sanzionata non indossava invece correttamente la mascherina, lasciando scoperte le vie respiratorie in un luogo aperto al pubblico.





Un terzo soggetto è stato infine multato ieri dalla Guardia di Rocca. In questo caso durante un controllo ad un automobilista, con tre persone in macchina, tra cui una, appartenente a un differente nucleo familiare del conducente, non indossava la mascherina e non la portava nemmeno con se.

Riguardo alle attività economiche tutti e tre i corpi di polizia proseguono i monitoraggi. Ieri la Polizia Civile ha sanzionato un bar per non aver assicurato il corretto distanziamento all'interno del locale.