“Attenzione alle processionarie”, l'appello di Aaslp e Ugraa ai privati.

Il clima mite dell'inverno in corso sta favorendo il proliferare, anticipato, delle larve di processionarie che costruiscono i loro nidi sulle cime delle conifere, come i pini. Si tratta di un lepidottero potenzialmente pericoloso per animali e bambini. I loro peli urticanti, infatti, possono essere aspirati o ingeriti e provocare gravi conseguenze per le mucose. Di qui l'appello del Servizio Verde Pubblico dell’Aaslp e dell'Ugraa - già al lavoro nelle vicinanze di scuole, parchi e zone dove è più alta la concentrazione di pini - a fare particolare attenzione alle processionarie già uscite dai nidi. Gli esperti si rivolgono anche ai privati, consigliando di provvedere alla rimozione dei nidi affidandosi a professionisti del settore. Lo scorso 21 maggio è stata approvata all'unanimità un'Istanza d'Arengo per il contrasto al diffondersi della processionaria del pino, presentata dalla Giunta di Castello di Chiesanuova.

