Attenzione alle truffe nel periodo natalizio: i consigli delle associazioni consumatori

I truffatori non vanno in vacanza: anzi, in questo periodo intensificano le loro attività con raggiri sempre più ingegnosi e sofisticati. Per questo occorre stare allerta. Dalle tre organizzazioni assoconsumatori di San Marino - Associazione Sportello Consumatori, ASDICO e Unione Consumatori Sammarinesi, invitano i cittadini alla massima prudenza.

Il primo suggerimento di "non agire mai d’impulso". "Se mai vi si dovesse presentare una situazione anomala - scrivono le associazioni - fermatevi, fate un bel respiro, riflettete e poi agite razionalmente". Poi non cliccare mai su link sospetti ricevuti tramite SMS che sembrano provenire dalla banca o dall’emittente della carta di credito. Non inserire i propri dati personali in offerte trovate sui social media che appaiono “troppo belle per essere vere”. Fare attenzione alle telefonate da numeri sconosciuti: potrebbero usare tecniche di intelligenza artificiale per registrare e riprodurre la voce della vittima. "Se rispondete - è il consiglio - attendete in silenzio per sentire se vi è un operatore umano dall’altra parte, se è un BOT, generalmente dopo qualche secondo si chiude la comunicazione".

Non comunicare mai il numero della propria carta di pagamento né la OTP (one time password), il codice a 6 cifre che serve per confermare operazioni online e protegge i conti. Se qualcuno chiama e si presenta come un parente in difficoltà che richiede denaro urgente, chiudete e verificate direttamente con il familiare. "Le forze dell’ordine - ricordano le associazioni - non vi chiameranno mai per chiedere denaro per un parente in difficoltà".







