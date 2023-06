MILANO Attesa a Milano per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, presente la Reggenza Celebrazione alle 15

Attesa a Milano per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, presente la Reggenza.

Piazza Duomo già blindata per i funerali di Stato: Milano omaggia Silvio Berlusconi, morto due giorni fa, a 86 anni. Davanti a Villa San Martino ad Arcore, diversi fan e tifosi del Milan lanciano cori e lasciano fiori e cartelli con dediche. Da lì partirà il feretro dell'ex premier e leader di Forza Italia per arrivare al Duomo. A celebrare le esequie alle 15 sarà l'arcivescovo Delpini. Presenti Mattarella, Meloni e tutto il governo, oltre a numerosi leader politici italiani ed esteri. Tra i rappresentanti dell'opposizione Schlein, Renzi e Calenda. A dare forfait Conte e Fratoianni. Per San Marino parteciperanno in forma ufficiale i Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Saranno presenti anche gli ex presidenti del Consiglio Mario Draghi, Mario Monti e, in rappresentanza della Commissione europea, Paolo Gentiloni. In piazza maxischermi e ingressi contingentati fino a un massimo di 10mila persone.

Giornata di omaggi da una parte con i messaggi dei cinque figli sui principali quotidiani: “Grazie per la vita – scrivono – vivrai sempre dentro di noi”. Dall'altra parte polemiche da una parte di opposizione, che definisce “eccessiva” la giornata di lutto nazionale e lo stop per una settimana ai lavori del parlamento.

