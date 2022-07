DIVERTIMENTO Attesa per il Summer Party al Bruno Reffi, che chiude la due giorni di "Cena Tramonto & Show"

Si cena con la romantica luce del tramonto, già accompagnati dalla musica dance degli anni '80 e 90', da ascoltare, ballare, ma anche guardare sul ledwall, dove verranno proiettati videoclip mixati delle migliori hit. E poi, via piatti e sedie per lanciarsi in pista: si balla al ritmo del Summer Party, guidati dal vocalist di San Marino Rtv, Marco Corona. E' la seconda e ultima serata di “Cena Tramonto & Show” al Campo Bruno Reffi, arrivata alla sua terza edizione, che ha aperto la stagione estiva sammarinese “food&dance”. L'evento è organizzato da Fun4All con il patrocinio delle Segreterie al Turismo e Territorio, in collaborazione con l'Ufficio del Turismo. Ieri il primo appuntamento con le hit dagli anni '80 a oggi, riproposte dalla MaMa Cover Party Band, formata da quattro dei migliori musicisti sammarinesi e romagnoli. A seguire il Vivo Dj Party con Martin Minotti DJ. Insomma un'iniziativa che coniuga la buona tavola e la buona musica al piacere di un bel tramonto e di un cielo stellato nella cornice del centro storico del Titano.

