Attesa per nuovo decreto covid, si va verso nuovi allentamenti

Intervista al Segretario Roberto Ciavatta

Il nuovo decreto covid, il cui contenuto sarà reso noto domani, avrà importanti misure di allentamento a partire dall'utilizzo delle mascherine all'aperto.









“La parte sanitaria è conclusa da giorni e conto che entro la giornata di domani venga reso noto il contenuto del nuovo decreto covid, che avrà misure di allentamento a partire dall'obbligatorietà delle mascherine all'aperto”. Così il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta a margine della conferenza stampa del congresso, nel corso della quale ha parlato di clima di cordialità negli incontri con Draghi e Mattarella, con l'impegno per trovare soluzioni di reciproca soddisfazione.

Il Segretario alla Sanità ha parlato anche di mobilità fra i due paesi, “garantita per i sammarinesi dalla presenza dello stato in zona A. La mobilità da San Marino verso l'Italia "non richiederà quindi certificazioni vaccinali o tamponi”.

Ciavatta ricorda di aver sottoscritto con il Ministro Roberto Speranza un piano triennale che riguarda la salute. Nell'ulteriore incontro della scorsa settimana con il sottosegretario Pierpaolo Sileri l'impegno per avviare nuovi tavoli sulla ricerca scientifica in ambito sanitario e per allineare San Marino alle dinamiche internazionali, in modo da attrarre nel nostro paese case farmaceutiche, produttori e trasformatori, anche per il progetto di legge sui cannabinoidi.

Nel video l'intervista al Segretario Roberto Ciavatta