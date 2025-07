Attesi temporali nel weekend sulla Romagna, scatta l'allerta meteo della Protezione Civile

Dopo giorni di caldo intenso, sembra arrivare una tregua alle temperature da bollino rosso: nel fine settimana sono attesi temporali anche di forte intensità su ampie zone dell'Emilia Romagna, in particolare sui rilievi appenninici.



La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali valida fino alle 24:00 di domenica 6 luglio per i rilievi e le colline della provincia di Rimini.

In particolare domenica "non si esclude - scrive la Protezione Civile - che i fenomeni temporaleschi, con i relativi effetti e danni associati, possano interessare anche la pianura romagnola. Nelle zone interessate dai temporali, non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore e nei corsi d’acqua collinari e montani".



Secondo le previsioni, tra oggi pomeriggio e le prime ore di lunedì sono attesi temporali sparsi e un calo delle temperature che porterà un po’ di sollievo dalla recente ondata di caldo.

Da lunedì mattina il tempo tornerà stabile e soleggiato, con temperature in ripresa ma ancora gradevoli, comprese tra i 28 e i 30°C nella provincia di Rimini.