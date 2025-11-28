Atti indecenti a Palazzo, il Collegio Garante: "Simoncini non potrà più essere Reggente o Consigliere"

"Il Collegio Garante della costituzionalità delle norme dichiara l’inabilitazione, in avvenire, di Giacomo Simoncini alla carica di Capitano Reggente e la sua esclusione dal Consiglio Grande e Generale e dal numero dei consiglieri”. È la sentenza sul sindacato della Reggenza promosso da Unione Donne Sammarinesi sul caso degli atti indecenti a Palazzo Pubblico che ha visto coinvolto l'ex Reggente Giacomo Simoncini.

In una nota UDS ricorda l’origine della vicenda e ripercorre il lungo arco temporale necessario per l’accertamento dei fatti: "Sono passati oltre tre anni e mezzo - scrivono - si sono dovuti attendere tre gradi di giudizio con condanna penale in via definitiva per atti indecenti e ancora dovrà svolgersi il procedimento civilistico per stabilire l’ammontare del risarcimento che l’ex Capitano Reggente dovrà versare alla vittima, all’Authority Pari Opportunità e allo Stato".

La decisione del Collegio Garante rappresenta per UDS un passaggio fondamentale. Il comunicato riporta che l’organo ha dichiarato «l’inabilitazione, in avvenire, di Giacomo Simoncini dalla carica di Capitano Reggente e la sua esclusione dal Consiglio Grande e Generale e dal numero dei Consiglieri. Le attiviste sottolineano inoltre di riservarsi di esaminare la sentenza completa, pur esprimendo già una valutazione positiva: "Sin da ora, aggiungono, non possiamo che plaudere alla decisione appena emessa".

Leggi la sentenza del Collegio Garante







