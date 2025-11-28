SAN MARINO Atti indecenti a Palazzo, il Collegio Garante: "Simoncini non potrà più essere Reggente o Consigliere" La sentenza sul sindacato della Reggenza promosso da Unione Donne Sammarinesi: "La violenza di genere va sempre rigettata, mai minimizzata”.

Giacomo Simoncini non potrà più ricoprire l’incarico di Capitano Reggente né quello di Consigliere. Lo ha stabilito il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, che ha emesso la sentenza sugli atti indecenti commessi a Palazzo Pubblico nel marzo del 2022. Per quei fatti, Simoncini era già stato condannato in via definitiva in sede penale, con una multa di 2.000 euro e l’obbligo di risarcire la parte lesa, l’Authority Pari Opportunità e l’Eccellentissima Camera.

Il Collegio ha respinto la tesi difensiva secondo la quale i comportamenti dell'ex Reggente sarebbero rientrati nella sfera privata. I saggi hanno invece riconosciuto la piena responsabilità istituzionale di Simoncini. Sottolineano che, nel ruolo di massimo garante dell’ordinamento, Simoncini aveva l’obbligo di mantenere una condotta etica esemplare, capace di rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Il comportamento tenuto ha invece leso gravemente il prestigio e la dignità della Reggenza, minando la percezione di affidabilità e autorevolezza dell’organo più alto dello Stato.

Unione Donne Sammarinesi – che ha promosso il Sindacato – ha accolto la sentenza con grande soddisfazione, evidenziando il valore simbolico della decisione, a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’associazione ha ribadito il sostegno alla vittima, lodando il suo coraggio nel denunciare gli abusi, e ha sottolineato come questa sentenza rappresenti un passo fondamentale per riaffermare il rispetto della dignità femminile e dei principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani.

I Garanti hanno inoltre precisato che l’inabilitazione di Simoncini costituisce la massima sanzione possibile, vincolata dalle “Leges Statutae”, e che non era dunque possibile applicare provvedimenti più severi, richiesti da UDS. La decisione, spiegano, serve anche a proteggere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e a ribadire che chi ricopre ruoli di vertice deve rispettare valori etici ed esemplari.

Secondo l’Unione Donne Sammarinesi la decisione dei Garanti ha anche la valenza di un importante messaggio culturale: la società non tollera abusi di potere e comportamenti lesivi, e le istituzioni hanno il dovere di intervenire con fermezza. UDS ha concluso ricordando a tutta la comunità che la violenza di genere non può mai essere minimizzata e che il rispetto della dignità delle donne deve guidare ogni azione istituzionale, rafforzando la necessità di una cultura della prevenzione e del rispetto in tutti gli ambiti della vita pubblica.

Leggi la sentenza del Collegio Garante

File allegati SENTENZA 27 NOVEMBRE 2025 N.8 Collegio Garante

