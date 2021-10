Attiva-Mente: "Ancora nessuna traccia del prontuario nomenclatore"

L'associazione Attiva-Mente torna a richiamare l'attenzione del Governo relativamente alla revisione della fornitura dei presidi medico sanitari. L’auspicio che il buon senso e la ragione potessero prevalere, scrive Attiva-Mente, si è rivelato una pia illusione; molte delle segnalazioni che avevamo raccolto, infatti, sono rimaste immutate e ci risultano situazioni di maggior difficoltà per via del riesame delle posizioni dei vari assistiti da parte del Servizio Farmaceutico.

“Il famoso Prontuario Nomenclatore pubblico e accessibile non ce lo siamo inventati – aggiunge l'associazione - è previsto dal Decreto Legge dal 1 febbraio 2018 n.14. Esiste nei Paesi mediamente avanzati in quanto trattasi di uno strumento fondamentale per l’assistenza, in termini di garanzia e trasparenza ai fini anche del contrasto alle discriminazioni e alle discrezionalità”.









Ricordato, inoltre, che a San Marino, al contrario di altri Paesi inclusa l’Italia, non esiste alcun fondo straordinario aggiuntivo per la non autosufficienza. Una pagina brutta dunque, conclude l'associazione, quella della mancata pubblicazione di un Prontuario Nomenclatore e della revisione delle forniture assistenziali, una vicenda da inserire a pieno titolo nel dossier già sostanzioso, purtroppo, delle inadempienze di un’Amministrazione Pubblica che per prima dovrebbe rispettare le leggi di uno Stato che, lo ribadiamo, ha ratificato pertinenti Trattati internazionali in materia di Diritti Umani e i relativi Protocolli.