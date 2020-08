Attiva-Mente: auguri di buon lavoro al nuovo Comitato Esecutivo ISS, al quale si chiede attenzione e impegno sul tema della disabilità

Dal Consiglio Direttivo di Attiva-Mente l'augurio di buon lavoro al nuovo Comitato Esecutivo dell'ISS; ma in un comunicato si fa notare “come non sia stata spesa una sola parola per la disabilità”. E questo nonostante da anni – sottolinea l'associazione – si denunci l'esclusione di questi cittadini dalla vita pubblica e dal godimento dei diritti sanciti dalla Convenzione ONU in materia, cui anche il Titano ha aderito. Ricordato anche il recente appello “affinché nella fase post-Covid” si attivassero interventi “necessari e urgenti”. “Non abbiamo avuto alcuna risposta”, afferma Attiva-Mente, che chiede per i sammarinesi con disabilità “legalità, dignità e rispetto”.

