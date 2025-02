Attiva-Mente chiederà il riconoscimento della Giornata della Cura e del Sostegno L’Associazione sollecita lo Stato a istituire il 29 ottobre come giornata nazionale per l’assistenza e il supporto sociale.

Attiva-Mente chiederà il riconoscimento della Giornata della Cura e del Sostegno.

Attiva-Mente presenterà un’Istanza d’Arengo per chiedere alle istituzioni di riconoscere il 29 ottobre come Giornata Nazionale della Cura e del Sostegno, seguendo la proclamazione ONU del 2023. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza dell’assistenza a persone fragili e promuovere investimenti nei servizi.

Il lavoro di cura, spesso sottovalutato, è essenziale per una società inclusiva. Molte famiglie affrontano difficoltà per la carenza di servizi domiciliari e costi elevati. Attiva-Mente chiede il rafforzamento del sistema sociosanitario pubblico, con maggiore assistenza domiciliare e tutele per i caregiver familiari.

Per le persone con disabilità non autosufficienti, è fondamentale l’assistenza personale autogestita, che consente autonomia senza dipendere solo da familiari o istituzioni. Inoltre, con l’invecchiamento della popolazione, diventa urgente un sistema di assistenza sostenibile per garantire dignità agli anziani.

Attiva-Mente propone uno studio di fattibilità per migliorare la qualità dei servizi di cura tramite investimenti pubblici e incentivi privati. La celebrazione della Giornata Nazionale della Cura e del Sostegno contribuirebbe anche agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU, rafforzando una cultura della solidarietà e della responsabilità collettiva.

Leggi il comunicato stampa

