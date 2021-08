Attiva-Mente: eletto il nuovo consiglio direttivo

Nel giorno dell'apertura dei Giochi Paralimpici di Tokyo si è svolta l’Assemblea generale dell’associazione sportiva e culturale Attiva-Mente, durante la quale oltre all’approvazione della relazione del Presidente, del Bilancio e di alcune modifiche allo Statuto, si è fatto il punto sull'attività svolta, sui progetti attivi in questo momento e sulle idee da poter realizzare nei prossimi mesi. Al termine è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo, che resterà in carica per quattro anni. Composto da Maria Nicoletta Gasperoni, Cecilia Franciosi, Bryan Toccaceli, Gabriella Rossi, Laura Zanotti, Mirko Tomassoni, Barbara Mazza, Gloria Valentini e Susi Macina. Questo gruppo affiancherà i due Sindaci Revisori Marina Tomassoni e Nerina Zafferani.