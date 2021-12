Attiva-Mente: "Grenoble esempio di accessibilità grazie alla sensibilità sammarinese"

I rappresentati dell'associazione Attiva-Mente si sono recati ieri nella città francese di Grenoble-Alpes Métropole, per conoscere le opere “messe a terra” e rese disponibili ai cittadini e ai visitatori con esigenze speciali. La visita è stata condotta dal Capo Missione per l’Accessibilità Hervé Buissier e da Stephane Gemmani, cittadino sammarinese che ha seguito e realizzato vari progetti inclusivi per la città e Renè Rastelli, altro abitante del Titano che da sempre si dedica al sostegno delle persone più vulnerabili. L'associazione, in una nota, ricorda l'importanza dell'accessibilità, non solo come valore ma come dovere etico. I rappresentanti di Attiva-Mente hanno anche avuto l'occasione di pranzare con la Vice Presidente di Grenoble-Alpes Métropole, Corinne Lemariey e di incontrare la Comunità dei sammarinesi della città.

"Occorre volontà politica - scrive l'associazione - in primo luogo, capacità di far rete e lavorare sulla possibilità di creare città accessibili attraverso azioni di ascolto e confronto riferite al superamento delle barriere architettoniche, sensoriali, percettive, intellettive, culturali, sociali, economiche, sanitarie, di genere ecc., favorendo lo scambio e la diffusione di esperienze virtuose".

Da qui il plauso all'esempio di Grenoble, riconosciuta come una delle città più accessibili d'Europa, dietro cui "c’è un concittadino e una sensibilità tutta sammarinese ci deve rendere tutti orgogliosi".

