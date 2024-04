Attiva-mente: "La politica affronti le questioni legate alla disabilità"

Attiva-mente: "La politica affronti le questioni legate alla disabilità".

Nell'attesa delle imminenti elezioni politiche a San Marino, una questione importante sembra essere stata relegata nell'ombra: la disabilità. Lo fa presente in una nota Attiva-mente, che ai partiti politici impegnati nelle alleanze, ricorda la mancanza di dibattito sull'inclusione e mette in fila le principali problematiche: mancanza di accessibilità, vita indipendente, autodeterminazione. “È imperativo - scrive Attiva-mente - che la politica sammarinese affronti apertamente le questioni legate alla disabilità, un argomento che riguarda la comunità sammarinese e non solo alcuni nuclei familiari".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: