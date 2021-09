Attiva-Mente, le Torri si colorano di viola per “Wethe15”

È Attiva-Mente che ne dà notizia, ringraziando la Segreteria allo Sport che ha accolto l'invito dell'Associazione ad illuminare le Torri di viola fino alla fine ella Paralimpiadi. Guarda al tema della disabilità e dell'inclusione, che tocca direttamente il 15% della popolazione mondiale, che chiede cambiamento efficace per rimuovere ogni disuguaglianza. Ricorda la necessità di costruire un patto tra tutti i soggetti della società civile, dalla politica, allo sport, alla cultura, che si batta per questi obiettivi e richiama la storica alleanza tra sport e organizzazioni per i diritti umani, presentata nei giorni scorsi a Tokyo proprio in occasione delle Paralimpiadi, denominata “Wethe15” che si tradurrà per il prossimo decennio in uno sforzo collettivo per cambiare la vita delle persone con disabilità. A guidare l’iniziativa sono l’IPC, il Comitato Paralimpico Internazionale e l’IDA, l’Alleanza Internazionale sulla Disabilità, l’EDF, il Forum Europeo sulla Disabilità, affiancate da organizzazioni come l’Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani e la stessa Commissione Europea, insieme, tra le altre, alla Fondazione Invictus Games, a Valuable 500 e a Special Olympics International e tanti altri.