Attiva-Mente: Mirko Tomassoni riconfermato presidente. Bryan Toccaceli eletto vicepresidente.

Ieri sera si è svolta la prima riunione del consiglio direttivo di Attiva-Mente. Il presidente uscente Mirko Tomassoni è stato riconfermato alla guida dell'associazione di volontariato sammarinese impegnata nell'area della disabilità. Al suo fianco, come vice-presidente ci sarà Bryan Toccaceli. Eletti anche Gloria Valentini come Coordinatore, Gabriella Rossi come Segretario, Laura Zanotti come Tesoriere. Maria Nicoletta Gasperoni, Barbara Mazza, Susi Macina e Cecilia Franciosi. Nerina Zafferani e Marina Tomassoni sono stati invece nominati Sindaci Revisori. L'associazione ha programmato nel corso del direttivo l'attività per il 2022, fra cui la riedizione del Progetto sulla Mototerapia e un evento sportivo e culturale improntato alla solidarietà in favore di persone rifugiate con disabilità.

