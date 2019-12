Attiva-Mente: per questo Natale scegli un regalo unico e Solidale!

Attiva-Mente: per questo Natale scegli un regalo unico e Solidale!.

L'invito dell'Associazione è quello di acquistare il Calendario di Attiva-Mente "Limited (persons) Edition", il cui ricavato andrà a migliorare l'ambiente del Reparto Oncologico di San Marino che quotidianamente dispensa cure, supporto e accoglienza a persone che si trovano in una condizione difficile.

l'Impegno dell'associazione è di mantenere un alto livello di pubblica attenzione (Amministrazioni e cittadini) sulle tematiche legate alla disabilità e che si recepisca e si concretizzi a livello normativo e all’atto pratico nella quotidianità, una concezione più moderna. Questa fondamentalmente è la mission con cui è nata questa associazione più di quindici anni fa, quel “filo d’Arianna” cioè, per aiutare le persone sammarinesi con disabilità e le loro famiglie ad uscire dal proprio labirinto di isolamento, frustrazione e incomunicabilità. "Forse tutto questo rimarrà un sogno - scrive Attiva-Mente - ma il nostro intento è di andare avanti con immutato impegno e insistere in questa direzione. Ogni contributo, presenza, voce, proposta, e anche ogni critica, rappresentano per noi un qualcosa di estremamente prezioso e importante per la realizzazione delle attività".



I più letti della settimana: