SPORT E INCLUSIONE Attiva-Mente: proposta un’Istanza d’Arengo per un Fondo sugli ausili sportivi per le persone con disabilità La proposta punta a garantire un sostegno stabile per l’adattamento, la manutenzione, la riparazione e la sostituzione delle attrezzature sportive, favorendo l’accesso allo sport a ogni livello

Un Fondo pubblico destinato alle attrezzature e agli ausili sportivi per le persone con disabilità. Le chiede Attiva-Mente nel promuovere una nuova Istanza d'Arengo, partendo dal principio che le possibilità economiche non possano condizionare l'accesso alla pratica sportiva.

Richiama la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata da San Marino, laddove riconosce il diritto a partecipare, su base di uguaglianza con le altre, alle attività ricreative, al tempo libero e allo sport. Carrozzine sportive, handbike, protesi per l’attività fisica, tandem, biciclette adattate, sistemi di guida e ausili per le attività acquatiche: strumenti spesso indispensabili per praticare una disciplina sportiva, ma anche particolarmente costosi, dall'acquisto in sé alle spese per l’adattamento, la manutenzione, la riparazione e la sostituzione. L'Istanza, già aperta alla firma dal sito dell'Associazione Attiva-Mente, chiede uno stanziamento annuale stabile attraverso il quale finanziare integralmente o contribuire in misura significativa ai costi degli ausili e delle attrezzature sportive adattate.

Il Fondo dovrà essere accessibile direttamente alle persone con disabilità; alle associazioni e alle società sportive, anche per l’acquisto di attrezzature condivise; alle istituzioni scolastiche. Il sostegno pubblico dovrà essere dedicato non solo ad atleti di alto livello o per l’attività agonistica, ma allargato all’avviamento allo sport e all’attività scolastica, ricreativa, amatoriale e non agonistica.

Si chiedono inoltre procedure semplici, accessibili e trasparenti; criteri fondati sulle effettive necessità della persona e sui costi aggiuntivi connessi alla disabilità; forme di prestito, prova, riuso e condivisione delle attrezzature. Il regolamento del Fondo dovrà essere definito con il coinvolgimento diretto delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano, nel rispetto del principio “Nulla su di noi senza di noi”, per promuovere reale inclusione sotto il motto “sport per tutti”.

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