Attiva-Mente rivendica “il rispetto dei Diritti delle persone con disabilità" e invita tutti ad un esame di coscienza.

“A quando la Civiltà?”, così Attiva-Mente che invita ad un esame di coscienza sulla situazione delle persone con disabilità in Repubblica non solo il Governo ma anche le forze politiche, chi dirige gli Uffici e i Servizi pubblici che operano in questo campo. Pur nella consapevolezza della difficoltà del momento, l'associazione rivendica che “il rispetto dei Diritti delle persone con disabilità non sia un esercizio estemporaneo che si fa per il piacere di farlo”. “Entro breve – assicurano - pubblicheremo un invito a partecipare e sostenere l’“Arengo delle Famiglie di persone con disabilità” previsto per il 21 Febbraio 2021.

Un’iniziativa – concludono - che speriamo possa favorire un cambio di approccio e che è stata ideata proprio per ritrovare tutti assieme il senso di appartenenza a una Comunità e per cercare di costruire un cammino efficace verso la realizzazione di una San Marino solidale, resiliente, inclusiva e più giusta”.



