Attiva-mente sugli eSport: la sfida è l'inclusione delle persone con disabilità

L'associazione Attiva-mente interviene, con una nota stampa, sul dibattito che si sta aprendo in Consiglio a San Marino sul tema degli eSports. Una delle sfide che il settore, in rapida evoluzione a livello mondiale deve affrontare, è l'inclusione delle persone con disabilità. L'associazione ricorda di essere stata coinvolta in diversi progetti orientati a questo fine in Corea del Sud: oggi molte aziende di videogiochi - sottolineano da Attiva-mente - hanno preso in considerazione le esigenze dei giocatori con disabilità, creando opzioni di gioco più accessibili e inclusive.

Anche a San Marino sul tema si sta sviluppando un un interesse sempre più diffuso sia a livello politico che a livello di realtà sportive. Attiva-Mente sta supportando per un progetto sportivo Bryan Toccaceli, che già da qualche tempo si è organizzato e vuole inserirsi attivamente in questo settore.