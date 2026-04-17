ASSEMBLEA SOCI Attiva-Mente, Tomassoni: “Senza Vita Indipendente è assistenza, non inclusione vera” Attiva-Mente riunisce l'Assemblea dei Soci. In luce le conquiste, i passi ancora da compiere per la vera inclusione, partendo da un obiettivo prioritario per l'Associazione, quello legato alla Vita Indipendente.

“Ventidue anni di attività in un percorso fatto di idee e iniziative e che è riuscito a scuotere il dibattito pubblico sulla disabilità”. Il Presidente Mirko Tomassoni inquadra così un bilancio sull'attività, nel fare – nell'ambito della cultura, dello sport, della solidarietà - ma anche nel dire, prendendo posizione. Richiama la battaglia storica di Attiva-Mente, quella per la Vita Indipendente, “vera linea di confine tra una società inclusiva e una che si limita a gestire la disabilità” - dice, paventando il rischio più grande non nell'attacco ai diritti, “ma nell'abitudine, nell'idea che ci si debba accontentare”.

Il faro è la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ma esprime preoccupazione davanti alla progressiva delegittimazione che la stessa Agenzia sta subendo nel contesto globale; come anche rammarico nel vedere una scarsa rappresentanza di San Marino al tavolo degli Stati aderenti alla Convenzione stessa. Evoca un passaggio fondamentale nell'aggiornamento dello Statuto, nell'evoluzione da associazione sportiva, a sportiva e culturale, fino ad associazione per la Vita Indipendente; contesto dentro il quale tutto prende senso: dignità, libertà, diritti”, incluso lo sport. Non manca un rilievo sul nuovo corso del Comitato Paralimpico Sammarinese” rispetto al rinnovamento atteso, auspicando una direzione diversa. Rilancia un coordinamento tra associazioni, per incidere davvero quando si parla di diritti, con l'augurio che il Consorzio Etico SM possa prendere forma concreta. Strettamente legato, il tema della sostenibilità del volontariato, tra richieste che aumentano, così come la burocrazia.

Torna poi sul progetto per la Vita Indipendente, davanti ad “un sistema che interviene sull'emergenza, sul singolo caso piuttosto che su una visione strutturale: finché una persona con disabilità non potrà scegliere come, dove e con chi vivere – dice – possiamo parlare di assistenza, di sostegno, ma non di inclusione e di diritti pienamente realizzati”.

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