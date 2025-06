ATTIVA-MENTE Attiva-mente: "Vita Indipendente: diritto umano, non concessione. A San Marino è tempo di agire" L’associazione chiede al Governo risposte concrete: “Non possiamo più aspettare la scomparsa dei genitori per riconoscere l’autodeterminazione delle persone con disabilità”

Attiva-mente: "Vita Indipendente: diritto umano, non concessione. A San Marino è tempo di agire".

Perché a San Marino la Vita Indipendente delle persone con disabilità è ancora un diritto negato? L'autodeterminazione deve essere garantita fin da subito, non solo “dopo i genitori”. Eppure, scrive Attiva-mente, il nostro Paese continua a basarsi su un modello assistenziale fondato sulla dipendenza familiare, ostacolando la libertà individuale.

Attiva-Mente denuncia l’assenza di una legge che riconosca il diritto alla Vita Indipendente, nonostante quanto previsto dalla Convenzione ONU. La recente bocciatura dell’Istanza d’Arengo sul tema è un segnale grave. Serve un cambiamento reale: introdurre l’assistenza personale autogestita, riconoscere il ruolo dei caregiver familiari e avviare un Piano Nazionale per la Vita Indipendente. Non bastano tavoli istituzionali senza risultati. Le persone con disabilità non possono più aspettare. È tempo di passare dalle parole ai fatti - concludono.

