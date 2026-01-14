Attivamente: "Ritardo pesante sul rapporto iniziale richiesto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità"

"Un ritardo che pesa sulla reputazione internazionale del Titano e che accomuna la Repubblica più antica del mondo a scenari di instabilità ben distanti dalla realtà sanmarinese" lo dice l'Associazione Attivamente che torna su una questione critica.

San Marino ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità nel 2008, ma dopo quasi vent'anni non ha ancora presentato il rapporto iniziale obbligatorio.