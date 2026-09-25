SCUOLA Attività extrascolastiche, scatta il sondaggio per raccogliere disponibilità di enti e associazioni Il Dipartimento Istruzione pronto ad ampliare l’offerta dopo "l’ampio apprezzamento riscontrato lo scorso anno". Candidature entro e non oltre il 12 ottobre 2026

Attività extrascolastiche, scatta il sondaggio per raccogliere disponibilità di enti e associazioni.

Nuove occasioni di crescita, scoperta e condivisione per accompagnare gli studenti in attività extrascolastiche durante tutto l’anno. È l’obiettivo del Dipartimento Istruzione, che dopo "l’ampio apprezzamento riscontrato lo scorso anno" punta a rinnovare e ampliare l’offerta formativa coinvolgendo associazioni, enti, federazioni, strutture accreditate, professionisti e privati qualificati.

L’iniziativa punta ad "arricchire il tempo dei nostri ragazzi accompagnandoli lungo tutto il loro percorso formativo con nuove opportunità di crescita, scoperta e condivisione". Il Dipartimento invita quindi tutti i soggetti in possesso dei necessari requisiti o certificazioni a presentare proposte progettuali e formative per l’anno scolastico appena iniziato. Le candidature potranno essere inoltrate entro e non oltre il 12 ottobre 2026, attraverso il modulo online predisposto all’indirizzo https://forms.gle/tpVPAr9EAPXuR47W8.

L’obiettivo è rafforzare il rapporto tra scuola e realtà del territorio, nella convinzione che "la collaborazione sinergica con il territorio sia la chiave per offrire ai nostri giovani opportunità stimolanti e di valore".

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