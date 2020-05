VOLONTARIATO Attività intensa per Croce Rossa Sammarinese che rettifica sull'arrivo dell'Avigan

Davvero intensa l'attività della Croce Rossa Sammarinese nel mese d'aprile. 552 le consegne di farmaci alle persone poste in quarantena; 51 le dimissioni protette dal reparto infettivi di Cailungo, di pazienti ancora positivi al virus; sono stati cinque i pazienti residenti in territorio con sintomatologia Covid fortemente sospetta che sono stati prelevati in Italia e ricoverati all'Ospedale di Stato. Riguardo i farmaci, in una nota, la Croce Rossa rettifica quanto comunicato in precedenza: “Erroneamente – si legge - era stato scritto che dal Giappone era giunto alla Malpensa un farmaco ritirato da un volontario, l'Avigan ma, per un errore di comunicazione, del quale ci scusiamo, si trattava invece del Tocilizumab, un anticorpo monoclonale che sembra essere attivo nel trattamento del Covid 19, con risultati inoltre superiori a quelli dell'Avigan stesso”.

La Croce Rosse si è poi occupata di ricongiungimenti familiari; in particolar di bambini, temporaneamente residenti da partenti in Italia, che hanno fatto ritorno dai genitori dimessi dall'ospedale. Sono poi state anticipate somme per l'acquisto di medicinali e, in alcuni casi, è stata fornita biancheria di prima necessità per la casa. Le operazioni, a titolo gratuito – precisano - “sono sempre molto impegnative e non scevre di rischi per i volontari che si trovano a trasportare anche malati contagiosi ed a muoversi in ambienti contaminati”. Il Direttivo della CRS ringrazia tutti i volontari e invita la cittadinanza “ad iscriversi al sodalizio per partecipare alle sue attività”, anche attraverso il versamento del 3 per mille.



