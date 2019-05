Atto conclusivo di una scelta già annunciata: si è sciolto il coordinamento Agenda 21

La serata a Domagnano

Poche persone a raccogliere l'eredità di 12 anni di impegno, occasione per mettere al centro per l'ultima volta – alla Sala Montelupo di Domagnano- il tema così attuale della sostenibilità ambientale. In un video e in un report cartaceo il riassunto di ciò che è stato avviato, e tutto quello che resta da fare: pesano l'avere mancato gli impegni internazionali assunti, il muro di gomma delle istituzioni, la mancanza di consapevolezza evidente anche dalla partecipazione a questo ultimo incontro Nell'occasione è stato presentato il libro “Effetto serra effetto guerra” con uno degli autori Antonello Pasini, che ha partecipato alla tavola rotonda parlando della dinamica globale di scenari attuali, dal clima impazzito alla migrazione di massa. Ed è per questo, ammonisce coordinamento Agenda 21 per l'ultima volta, che occorre reagire. Facendo tesoro dell'eredità che diventa patrimonio comune

Nel video l'intervista ade Antonio Conti, referente coordinamento Agenda 21 Riccardo Santolini, docente Ecologia Università di Urbino