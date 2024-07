PALAZZO PUBBLICO Atto organizzativo ISS; Morganti, Libera: "Importante per dare un segnale forte rispetto a un cambiamento necessario" Nell'ultima puntata di Palazzo Pubblico rimarcata l'urgenza di ratificare il decreto in scadenza sull'atto organizzativo ISS. Per Matteo Zeppa, Rete, il grave errore è quello di inserire la politica all'interno degli organismi sanitari.

La gestione della sanità è uno dei punti più caldi del programma di governo, molto discussa anche durante la campagna elettorale degli ultimi mesi. Nell'ultima puntata di Palazzo Pubblico rimarcata l'urgenza di ratificare il decreto in scadenza sull'atto organizzativo ISS. Per Giuseppe Maria Morganti, Libera, quest'atto è un punto importantissimo per dare un segnale forte rispetto a un cambiamento necessario: “Non lo diciamo solo noi – afferma – ma tutta la cittadinanza”.

“Comprendiamo bene che questo è un atto che viene portato in ratifica nell'alveo di una nuova legislatura – aggiunge Massimo Andrea Ugolini, Pdcs – per questo abbiamo già aperto una finestra di riflessione sul tema”.

Per Matteo Zeppa, Rete, il grave errore è quello di inserire la politica all'interno degli organismi sanitari: "Non può essere la politica a gestire delle cose del genere, può dare delle direttive, ma non può decidere. Il passo culturale a cui si dovrebbe ambire in questo momento, al netto di tutto, è cavare la politica dai posti decisionali".

Gli interventi di Giuseppe Maria Morganti (Libera), Massimo Andrea Ugolini (Pdcs) e Matteo Zeppa (Rete)

