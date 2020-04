Auguri nonna Gina! compleanno ultracentenario alla RSA La Fiorina

Compleanno ultracentenario alla RSA la Fiorina. La signora Gina Guidi ha compiuto ben 104 anni, ed è stata festeggiata dal personale e dagli ospiti della struttura, dove le visite sono state sospese dai primi di marzo. All'interno della struttura le attività proseguono pur adattate alla nuove norme anti contagio, e questa ricorrenza così importante ha meritato un bel festeggiamento che i dipendenti della struttura hanno filmato per condividerlo con tutti. Per lei, emozionata e con smalto rosso alle dita, il primo calice per il brindisi. Tanti auguri a nonna Gina per i suoi 104 anni!