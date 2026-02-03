Aumentano i residenti ma solo per effetto dell'immigrazione: calano i sammarinesi, crescono gli stranieri

34.172 residenti in Repubblica, + 127 unità rispetto al 2024, . Maschi e femmine sostanzialmente si equivalgono (49,7% - 50,3%). Popolazione che tocca quota 35.596 se si aggiungo i soggiornanti, 165 in più rispetto a dicembre 2024. La fotografia dei dati demografici sull'ultimo trimestre 2025, scattata dall'Ufficio Nazionale di Statistica, restituisce un quadro in chiaro scuro. Se si analizzano gli ultimi 12 mesi, emerge, infatti, il calo dei cittadini sammarinesi (-50) pari al 79% del totale, mentre crescono i cittadini italiani, +185, e di altre nazionalità, 30 in più. Tutto ciò a fronte di un incremento delle nascite - se ne contano 166 (+22) -, ma il saldo naturale negativo non varia, con 277 persone decedute, 23 in più rispetto all'anno precedente. Tumori e malattie del sistema circolatorio, le principali cause. Dà da pensare, considerando che l'ultimo anno con un saldo naturale positivo è stato il 2016, seppur di una manciata di unità.

Il totale dei nuclei familiari ammonta a 15.150, in aumento di 142 e un numero di componenti pari a 2,24. In risalto, però, il dato sui nuclei formati da una sola persona, che sfiorano le 5.300 unità (5.293 +145), a ruota quelle con due componenti (4.291 +38), un dettaglio significativo se riferito al problema della denatalità. Serravalle resta il Castello più popolato, seguito da Borgo Maggiore e Città.

Di contro gli emigrati totali nel 2025 risultano 153 - di questi 97 sono sammarinesi - 26 in meno dal 2024; oltre 100 hanno scelto l'Italia.







