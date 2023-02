Aumentano i voli Ryanair dal Fellini: 48 voli settimanali su 9 rotte

Presentato alla Bit di Milano il rinnovo della partnership tra Ryanair e l’Aeroporto di Rimini e San Marino fino al 2028. L'obiettivo è quello di creare le condizioni per implementare una base Ryanair a Rimini. Per l'estate 2023 Ryanair ha messo in vendita 566 voli per 9 destinazioni: alle 8 già operative nel 2022 (Budapest, Varsavia, Cracovia, Palermo, Londra, Kaunas, Vienna e Cagliari) si aggiunge la novità di Praga. Proprio oggi, 13 febbraio, Ryanair festeggia il suo 25° anniversario dall'inizio delle operazioni a Rimini.

“Il rinnovo di questa importante partnership – dichiara Leonardo Corbucci Amministratore Delegato di AIRiminum – sarà la base di un ambizioso progetto di sviluppo dei collegamenti aerei del Fellini che conferma la volontà della principale compagnia europea e italiana di investire su Rimini. Nei prossimi anni saranno messi in vendita da Ryanair circa 2 milioni di biglietti”.

“Puntiamo da sempre all’internazionalizzazione della nostra offerta turistica -commenta l’Assessore al Turismo dell’Emilia Romagna, Andrea Corsini.

"Siamo lieti di annunciare il nostro nuovo e più grande programma Estivo per Rimini, operando oltre 48 voli settimanali su 9 rotte. - Ha detto il Country Manager di Ryanair in Italia, Mauro Bolla - Per celebrare l’Estate’23 di Rimini, lanciamo una promozione speciale con posti a sedere con tariffe a partire da soli € 29,99”.