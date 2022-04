RINCARI Aumenti in bolletta: cresce del 30% quella dell'acqua

Aumenti in bolletta: cresce del 30% quella dell'acqua.

Dopo luce e gas, anche la bolletta dell'acqua sarà più salata. Con una delibera datata allo scorso 31 marzo, L'Autorità di regolazione per i servizi pubblici ha infatti approvato un aumento del 30% per l'uso domestico e del 15% per “uso diverso”, già a partire dal 1° di aprile. La richiesta dell'AASS era del 40% per uso domestico e del 20% per usi diversi. + 45% invece per lo smaltimento delle acque reflue. Seguiranno aumento progressivi fino al 2024. Non c'era stato un adeguamento delle tariffe dal 2011.

La richiesta di aumento delle tariffe acqua potabile, sottolinea l'Autorità contrariamente alle recenti richieste di adeguamento tariffe energia elettrica e gas, non si basa su un oggettivo andamento del mercato, ma più legata al ripianamento di una cronica perdita di servizio. Nelle sue conclusioni l'Autorità sottolinea anche come un aumento delle tariffe spinga i consumatori a comportamenti più virtuosi in un momento storico nel quale è importante considerare le materie prime, in particolare quelle energetiche, preziose e impattanti sull’ambiente. Inoltre il percorso di A.A.S.S. verso il risanamento del bilancio deve prevedere una gradualità negli aumenti, per non incidere pesantemente su bilanci familiari e commerciali.

