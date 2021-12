2021 Aurora, Sofia e Tommaso i nomi più scelti in questo 2021, ma è crollo delle nascite

Ultimo giorno dell'anno e tempo di statistiche per questo 2021. Tra i dati che ogni anno si lascia alle spalle c'è anche quello sui nomi più utilizzati per i nuovi nati. L'Ufficio Anagrafe di San Marino ha registrato una preferenza di Tommaso per i maschietti nati nel 2021, seguito da Edoardo e Leonardo. Il podio dei nomi femminili è invece conteso a pari merito tra Aurora e Sofia (anche nella sua versione francese Sophie). Il trend sammarinese per i nomi delle bimbe è uguale a quello italiano, mentre oltre confine il 2021 ha visto per i bambini una maggioranza di Lorenzo, seguito da Alessandro ed Andrea.

Ma quello che questo 2021 si lascia alle spalle parlando di nuovi nati è soprattutto il crollo delle nascite: sotto quota 200 quelle registrate sul Titano fino al 30 novembre (196). In Italia l'Istat parla di 12,500 nati in meno nei primi nove mesi dell'anno.

