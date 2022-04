Authority per le Pari Opportunità non ancora parte civile nei processi in cui sono coinvolti Simocini e Ciacci

Authority per le Pari Opportunità non ancora parte civile nei processi in cui sono coinvolti Simocini e Ciacci.

L’Authority per le Pari Opportunità precisa che non è ancora stata formalizzata la costituzione in parte civile nei procedimenti penali nei confronti dell’ex Capitano Reggente Giacomo Simoncini e del Consigliere Matteo Ciacci contrariamente a quanto annunciato in mattinata dall'Unione Donne Sammarinesi in un comunicato stampa. L'Authority puntualizza che la sua costituzione di parte civile avviene una volta ricevuta la comunicazione dell’esistenza del procedimento penale da parte del Giudice Inquirente, comunicazione che, con riferimento ai procedimenti penali citati, non è ancora pervenuta.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: