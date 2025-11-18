25 NOVEMBRE GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE Authority per le Pari Opportunità: "Una rete contro la paura" "Ogni donna ha il diritto di rifiorire" la campagna sammarinese

"Possiamo dire che le denunce si mantengono tra 26 e 32 ogni anno dal 2019 ad oggi - spiega Anna Maria Bugli, presidente Authority per le Pari Opportunità -. Sono lievemente aumentate le segnalazioni, quindi le prese in carico da parte degli assistenti sociali e questo potrebbe andare a indicare sicuramente che è aumentata l'attenzione al fenomeno".

L'Authority per le Pari Opportunità sta lavorando sulla raccolta dati, mettendo a sistema tutta la rete. Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e per il 2025, la campagna di San Marino ha scelto come tema: "Ogni donna ha il diritto di rifiorire", invitando la comunità a ripensare la violenza di genere non solo come fenomeno da contrastare, ma come ostacolo alla crescita, alla dignità e al pieno sviluppo di ogni persona.

Un progetto presentato oggi e che si articola in eventi in collaborazione con tante realtà: dalla Fondazione Giulia Cecchettin alla Casa delle donne di Bologna, dagli Istituti Culturali ai sindacati, associazioni, imprese sammarinesi. Un invito corale ad uscire dalla paura.

“La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne - afferma il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni - è un'occasione per rinnovare il nostro impegno contro una delle più gravi violazioni dei diritti umani. Il linguaggio che scegliamo per raccontare la violenza determina la consapevolezza collettiva e la nostra capacità di contrastarla. San Marino continua a investire in una rete di prevenzione, protezione e supporto efficace, consapevole che il vero cambiamento passa attraverso l'educazione e la cultura del rispetto. Riconfermiamo il valore delle istituzioni, l'affiancamento alle donne, la prevenzione, il sostegno soprattutto perché le donne non devono sentirsi abbandonate, vivere soprattutto nella paura perché devono sapere che c'è un Paese dietro, un Paese che in questi anni non è stato fermo”.

San Marino è stata tra le prime a istituire un solido quadro normativo di tutela, con la Legge 97/2008, che ha anticipato i principi della Convenzione di Istanbul. Nel 2023, è stato promulgato il Piano Nazionale Globale per contrastare la violenza sulle donne (2024/2026) per prevenzione, intervento tempestivo e protezione delle vittime. La Rete Antiviolenza della Repubblica di San Marino rappresenta un pilastro fondamentale nella risposta istituzionale al fenomeno della violenza di genere. Accanto all'intervento diretto di protezione e supporto alle vittime, l'Istituto per la Sicurezza Sociale investe da anni anche in attività di formazione e sensibilizzazione, in collaborazione con l'Università e i vari attori del territorio, per costruire una consapevolezza culturale diffusa e preparare i professionisti della sanità a riconoscere e affrontare adeguatamente il fenomeno della violenza.

"L'ISS riconosce che la violenza è una questione di salute pubblica – dichiara il Direttore Generale dell'ISS Claudio Vagnini - che richiede un approccio integrato. Le conseguenze della violenza sulla salute fisica, psicologica e sociale delle donne sono significative, e per questo rimaniamo impegnati nel fornire risposte tempestive ed efficaci. Il Centro d'Ascolto Antiviolenza è disponibile 24 ore su 24 come canale di accesso discreto e sicuro per chi ha bisogno di supporto. Io da preventivologo devo dire che la cosa che mi interessa moltissimo è riuscire ad incidere in quella che è la formazione dei nostri ragazzi, per cui rinnovo la nostra disponibilità entrare nell'ambito scolastico, nei piani formativi delle scuole, non solo superiori, ma anche medie inferiori. La trasmissione è una trasmissione veramente deviata su quello che potrebbe essere un'educazione sessuale, fisiologica e naturale che è giusto che venga fatta, che è giusto che i ragazzi possano riceverla. Il problema è che se vanno sui siti porno il messaggio è un po' diverso e quello che viene recepito dai ragazzi è qualche cosa di distorto. Noi abbiamo bisogno di riportare a un livello di normalità quello che è il messaggio su una su una sessualità sana”. Nel video le interviste a Anna Maria Bugli, presidente Authority per le Pari Opportunità, Mariella Mularoni Segretario di Stato per la Sanità, Claudio Vagnini, DG ISS.





L'elenco completo degli eventi, delle date, degli orari e dei luoghi può essere consultato sul sito www.agata.sm, dove è possibile trovare informazioni dettagliate su tutte le attività in programma in occasione della Giornata internazionale.

