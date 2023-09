SPORT IN FIERA 2023 Authority Sanitaria con Rebby e Molly per educare i più giovani ad un corretto stile di vita Appuntamento sabato 23 settembre per parlare di sport e sana alimentazione

“Dalle indagini compiute dall’Authority nelle scuole nel post Covid, emerge un quadro preoccupante riferito allo stile di vita dei giovani: sempre più sedentari e sempre meno dediti allo sport e al movimento. Questi fattori, - spiega il Dirigente dell'Authority Sanitaria Claudio Muccioli - insieme ad una alimentazione scorretta, portano i nostri giovani ad essere sempre più in sovrappeso”.

Da sempre in prima linea nel trasferire alla popolazione l'importanza di condurre una vita sana per prevenire disturbi e malattie, l'Authority Sanitaria esce dalla sfera degli addetti ai lavori per guardare a nuovi approcci e parlare ai giovani. E per farlo punta su un linguaggio diverso. Quello dei social media contando sulla collaborazione di Rebby & Molly, youtuber sammarinesi di successo, per fare breccia nei più piccoli, educandoli ad un corretto stile di vita fatto di sport e buona alimentazione.

L'occasione giusta si presenterà sabato 23 settembre alle 17.45 nella nuova edizione di Sport In Fiera: Rebby e Molly insieme alla pediatra Laura Viola, la dietista Clarissa Cappella e lo psicologo Andrea Venturoli incontreranno followers e famiglie per esaltare i benefici dell'attività sportiva. Messaggio veicolato attraverso giochi e gadget.

Nello stand dell'Authority, che tra l'altro esibisce un nuovo logo grazie a Luigi Belisardi, verrà inoltre distribuita la prima edizione stampata della rubrica “Pillole di Salute” che sarà dedicata, per l’occasione, proprio alla “Salute e Benessere dei giovani in età scolare – Il ruolo dello Sport”.

Nel video l'intervista a Claudio Muccioli, Dirigente Authority Sanitaria e Rebby & Molly, youtuber.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: